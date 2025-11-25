庄内町によりますと、きょう午後１時ごろ、山形県庄内町狩川のJR狩川駅の近くで柿の木の上にクマがいるのが確認されました。 【画像】クマが居座った柿の木 クマは１頭で体長は６０センチほどだということです。 町は午後2時過ぎに緊急銃猟を判断し、午後２時５６分に駆除したということです。 現場はJR狩川駅から南東におよそ１００メートルの距離で、クマは民家付近の畑にある柿の木の上にいすわるなどしていました。