北海道・札幌方面東警察署は2025年11月25日、札幌市北区に住む古物商の男（49）を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。男は10月21日午後10時20分ごろ、札幌市東区の雑居ビルで知人の40代女性にいきなりキスをした疑いが持たれています。警察によりますと、被害を受けた女性が性犯罪被害相談電話に「わいせつなことをされた」と相談し、事件が発覚したということです。女性に、けがはありませんでした。男は調べに対し「（唇は）あ