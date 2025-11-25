磯釣り中に佐賀県唐津市の海に転落し、漂流していた県内の男性（３６）を通りがかった漁船で救助した会社員脇山常幸さん（５９）（唐津市）に、唐津海上保安部（藤田倫太郎部長）から感謝状が贈られた。脇山さんは湊浜漁協に所属する兼業漁師。４日朝、１人乗りの漁船で漁場に向かう途中、約２５０メートル先で流されている男性に気づき、引き揚げて救助した。男性は市内の病院に救急搬送されて治療を受け、無事だった。脇山