先週（11月17日週）の動き：ビックテック銘柄と連動性強めたNY金、FRB12月利下げ観測の強弱で上下動、流れを変えたウィリアムズ発言、国内金価格は円安サポート利かず反落 NY金、米国株と連動性高める欧米主導の上昇 先週（11月17日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は4,050ドルを挟み上下30ドルをコアレンジとしてほぼ4,000～4,100ドルのレンジ内での動きとなった。 9月に入り上昇が加速し、10月