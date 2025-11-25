25日の参議院総務委員会で、元日本維新の会で、現在国民民主党の足立康史議員が、古巣・維新が提案する副首都構想が“特別区を設置しないといけない”となっている問題について切り込んだ。【映像】「協議“は”いたします」からの議場爆笑（実際の映像）質問に立った足立議員は「日本維新の会が副首都構想を言っていて、日本で首都のバックアップをする副首都は特別区を設置しないといけないんだと。大臣これ見てますかね、特