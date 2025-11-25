群山空軍基地に配備されている無人機「MQ9リーパー」＝2024年10月23日/James Johnson/US Air Force（CNN）韓国に常時配備された米空軍無人機飛行隊の1機が、24日未明、韓国西岸沖で墜落した。軍の声明およびメディアの報道で明らかになった。空軍第8戦闘航空団の声明によると、群山空軍基地に配備されている無人機「MQ9リーパー」はマルドリ島付近で「通常任務中に事故に遭った」。事故の原因は現在調査中。複数の地元メディアは、