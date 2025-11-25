5年前、高級外車のポルシェが時速200キロ以上で乗用車に追突し、夫婦2人を死亡させた罪に問われた運転手の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を否認しました。この事故は5年前、首都高速・湾岸線でポルシェが乗用車に追突し、内山仁さんと妻の美由紀さんが死亡したものです。運転手だった彦田嘉之被告は、隣を走っていたトラックの走行を妨げる目的で、制御が困難な速度である時速およそ200キロから268キロで運転し、乗用車に追突し