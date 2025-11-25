２０２２年末をもって芸能界を引退した元ＳｅｘｙＺｏｎｅ（現ｔｉｍｅｌｅｓｚ）のマリウス葉さんが２５日、都内で行われた「ＷＦＰチャリティーエッセイコンテスト２０２５」表彰式に出席した。マリウスさんは青色のセットアップ姿で登場。座席の場所に戸惑っていた千葉県船橋市の非公認キャラクター・ふなっしーに「座席…」と手で場所を示し、アイドル時代と変わらない、柔らかな笑顔を浮かべた。今回で１５回目を迎