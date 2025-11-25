テレビ朝日は２５日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、中国での映画「映画クレヨンしんちゃん超華麗！灼熱（しゃくねつ）のカスカベダンサーズ」公開延期に言及した。高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁を受け、中国が「映画クレヨン―」のほかエンタメの対抗措置が続く。西新代表取締役社長は「楽しみに待っているファンの方には申し訳ないけど、中国から公開を見合わせると連絡があった」と説明。テレビ朝日