社民党の福島瑞穂党首が東大と京大を訪問し、女子トイレで驚いたことがあったという。まずは２３日に自身のインスタグラムを更新し「今日は東大駒場祭へ」と題して投稿。「私たちの頃にはなくて、今日あったのは、女子トイレにある生理用品です」と、トイレに生理用品ナプキンが置いてあったと報告。「生理の貧困などが議論になり、こういう変化は嬉（うれ）しいですね」とつづった。翌２４日は京大に足を運び「京大の女子ト