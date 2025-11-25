吉本新喜劇座員の池乃めだかが２５日、大阪・なんばグランド花月で行われた「なんばグランド花月豪華スペシャル月間」（３０日まで）の概要発表会見に出席した。同劇場は２０２５年１１月１日に３８周年を迎えた。それを記念し、今月は豪華出演者の公演や来場客へ「クリアファイル」をプレゼントするなど大盤振る舞い中だ。めだかは２０１１年、脳動脈瘤の手術、２２年に新型コロナウイルスに感染し、２３年に脳梗塞で入院