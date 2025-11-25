ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手が２５日、みずほペイペイで契約更改交渉を行い、５０万円増の年俸８５０万円でサインした。２２年ドラフト１位は高卒３年目の今季初めて１軍に昇格。５月３０日の楽天戦（楽天モバイル）で代走で初出場した。５日間限定の１軍体験だったが、「すごい大きな転機になった。未来の自分の姿の想像を明確にできるようになった」と振り返った。７月にはファーム月間ＭＶＰを獲得。来季の目標は「今