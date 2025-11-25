「ダウンタウン」松本人志（６２）の飲み会（２０１８年１０月、大阪）にまつわる性加害疑惑で、参加した後輩芸人のひとり「クロスバー直撃」渡邊センス（４１）が、写真誌「フライデー」の報道で名誉を傷付けられたとして、発行元の講談社などを訴えた民事裁判の判決公判が２５日あり、東京地裁はフライデー側に２２０万円の支払いを命じた。フライデーの報道で名前が出て、もうすぐ２年になる。提訴して今回勝訴するまで１年半