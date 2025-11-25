テレビ朝日は２５日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・前９時半）のキャスト変更に言及した。一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン役を演じていた今森茉耶に２０歳未満飲酒が発覚。同局と制作する東映から８日に降板が発表され、翌９日の放送では今森の出演シーン、テロップが全てカット。変身後の姿は残っているが、前川綾香の声に変わった。１