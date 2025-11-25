認知症研究や ケアノウハウの確立へ 「学生と高齢者が安心して暮らせる拠点、更には認知症という課題に向けてアウトプットできる拠点として開発していきたい」─。こう語るのは学研ホールディングス（HD）取締役常務執行役員の小早川仁氏。 同社は神戸大学と連携し、学生と高齢者の多世代共生施設を建設する。最大の特徴は学生と高齢者が1つの施設内に住みながら交流し、大学の研究室も入居するという点。同大学