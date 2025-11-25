この冬(12月〜2月)は、北日本の平均気温は平年並みか高いですが、東日本や西日本はほぼ平年並みでしょう。冬らしい寒さの日が多くなりそうです。日本海側の降雪量は平年並みで大雪に注意が必要です。太平洋側は晴れる日が多く、空気が乾燥する日が多くなるでしょう。今冬はどんな冬?この冬は、期間の前半を中心に、ラニーニャ現象に近い状態となるため、海面水温は太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、西部で高くなりそうです