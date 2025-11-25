ドル円１５６．７５近辺、ユーロドル１．１５１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は156.75近辺、ユーロドルは1.1515近辺で推移している。本日これまでのレンジは、ドル円が156.56から156.98まで、ユーロドルが1.1512から1.1530までとなっている。ドル円とユーロドルはいずれも上値重く推移しており、ユーロ円は180.86から180.43まで下押しされている。全般的にはドル高と円高の動きが