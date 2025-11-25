テクニカルポイントポンドドル、下降トレンド継続、２１日線に注目 1.3488一目均衡表・雲（上限） 1.3424一目均衡表・雲（下限） 1.3383100日移動平均 1.3303200日移動平均 1.3254エンベロープ1%上限（10日間） 1.3245ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3213一目均衡表・基準線 1.313521日移動平均 1.3127一目均衡表・転換線 1.312310日移動平均 1.3099現値 1.3025ボ