明日豪CPIとNZ中銀政策金利発表を控え、上値が重いものの、やや様子見ムード＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは明日の豪CPIをにらみ、落ち着いた動きとなった。レンジは0.6452-0.6469に留まっている。対円では円安の調整から上値が重く、朝の101円51銭から101円13銭を付けた。 豪CPIは明日発表される10月分から月次データが拡充され、それまでの四半期CPIに代わって月次CPI前年比がインフレターゲットの対象