2008年早生まれの最年長の一人としてU-17W杯に出場したU-17日本代表GK平野稜太(大分U-18)にとって、今大会は「学ぶものが多かった」期間だった。GKというポジション柄、チーム唯一の出場なしに終わったが、歴史的な快進撃を演じたチームの一員としての経験を今後のキャリアに活かしていくつもりだ。アクシデントがなければ途中交代はほとんどなく、ターンオーバー起用も大会中に1回あるかどうかというGKのポジション争い。“第