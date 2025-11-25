東京・足立区で車が暴走し11人が死傷した事故で、事故に巻き込まれた70代の女性がANNの取材に応じ、「安全なところにいても怖い。トラウマになった」と語りました。【映像】衝突後、即座に逃走する男「痛いと思った時に自転車かなと思ったら、後ろから白いものがふーと過ぎ去った時に、ちょうど自動車じゃないのって」（事故に巻き込まれた女性・70代）24日、足立区で車が歩道に突っ込むなどし、80代の男性が死亡したほか、10