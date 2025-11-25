GLAYのHISASHIが24日放送の日本テレビ系「47都道府県“我が地元の顔”を表彰県民スター栄誉賞」に出演。GLAYが昨年の5位から3ランクアップの2位に輝いた。1位は大泉洋で2位のGLAYとは12ポイント差だった。大泉はVTRで出演し、「HISASHIさん、ご無沙汰してます。なんか、すみません…」と恐縮した。大泉は「GLAYの方がものすごい人たちなんです。なぜ私が今回選んでいただけてるかと言いますと、どれだけ露出したときに『北海道、北