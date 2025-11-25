25ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ìÈ¯¥Õ¥¸·Ï¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤ÇÇÐÍ¥ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê63¡Ë¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ºÛÈ½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½±·â»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç¡¢»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤¬¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Á°½µ¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊÅý°ì¶µ²ñ¤Î¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿¡ËÊì¿Æ¤ÎÇË»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤éÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¡¢¼«»¦¤·¤ÆÊÝ¸±¶â¤ò²ÈÂ²¤Ë»Ä¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²²ñµÄ¤ÇÁÄÉã¤¬¡ØÊì¤ò»¦¤·¤Æ»à¤Ì¡Ù¤ÈÊñÃú¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢