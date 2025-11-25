歌舞伎俳優の坂東玉三郎（75）が25日、都内で、「第22回タニタ健康大賞」を受賞した。同賞は日本人の健康作りに貢献した個人・団体を顕彰するもの。1957年（昭32）に初舞台を踏み、64年に5代目坂東玉三郎を襲名。以来、歌舞伎界を代表する立女形として多くの観客を魅了してきた。12年には人間国宝に認定され、後継者の育成にも力を入れている。「舞台に立つ仕事をしてきて健康を欠かすことはできない。今まで大きな病気をしたこと