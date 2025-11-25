ザクザク×ジューシー！「ケンタの鶏竜田バーガー」を実食！まずは王道の「ケンタの鶏竜田バーガー」540円から実食してみました。包みを開けると、大きめに仕上げられた竜田が食欲をそそります！ ボリューム感もしっかりあって、これは期待が高まります。ひと口かじった瞬間、衣のザクザクとした食感が楽しい！ そして驚いたのが、肉そのものの軟らかさとジューシーさ。さすがチキン専門店のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC