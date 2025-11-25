ヴァンラーレ八戸は25日、関西学院大のDF鈴木慎之介(22)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。鈴木は米子北高時代の全国高校総体(インターハイ)で準優勝に貢献。優秀選手の1人に選ばれた。クラブ公式サイトを通じ、「私の持ち味は、攻守における対人プレー、スピード、そして豊富な運動量です」と自己紹介。「チームの勝利のために、泥臭く、最後まで全力で戦い抜きます」と誓った。以下、クラブ発表プロフ