モバイルSuica＆モバイルPASMOから使えます！JR東日本とパスモ（東京都新宿区）は2025年11月25日、モバイルSuica・モバイルPASMOのアプリ内で利用できる新コード決済サービス「teppay（テッペイ）」を発表しました。【SuicaでもPASMOでも!?】これが新コード決済「テッペイ」です（写真で見る）新しいキャッシュレス決済サービスとなるテッペイは、今後モバイルSuica・モバイルPASMOのアップデートに併せて、両アプリの中に機能