２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円７３銭前後と前週末２１日午後５時時点に比べ横ばい。ユーロは１ユーロ＝１８０円５１銭前後と同３０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、９時時点では１５６円９０銭前後で推移していたが、午前１０時３０分過ぎには１５６円５５銭近辺へドル安・円高が進んだ。米金融当局者からは１２月の米連邦公開市場委員会（