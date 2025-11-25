山形市によりますと、25日の午前11時ごろ、山形市泉町地内の河川敷でクマのような動物2頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 市が注意を呼びかけています。 ■目撃場所（画像） ■21日～25日のクマ目撃情報（山形市） 11月25日（火曜）午前11時ごろ泉町地内の河川敷にてクマのような動物2頭を目撃11月24日（月曜）午前11時30分ごろ大字門伝地内の路上にてクマ1頭を目撃11月21日（金曜）午前7時29分ごろ