サクラメント・キングス vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2025年11月25日（火）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 117 - 112 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのサクラメント・キングス対ミネソタ・ティンバーウルブズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはミネソタ・ティンバ&#12540