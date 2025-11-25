ビーアンドピー [東証Ｓ] が11月25日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。25年10月期の連結経常利益を従来予想の6.3億円→7億円(前の期は5.5億円)に12.4％上方修正し、増益率が14.5％増→28.7％増に拡大し、7期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.7億円→3.5億円に28.6％増額した計算