25日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数797、値下がり銘柄数613と、値上がりが優勢だった。 個別ではＪＥＳＣＯホールディングス、ｒｏｂｏｔｈｏｍｅ、日和産業、塩水港精糖、北海道コカ・コーラボトリングなど44銘柄が年初来高値を更新。アイフリークモバイル、川西倉庫、アサカ理研、ティムコ、錢高組は値上がり率上位に買われた。 一方、ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎがストッ