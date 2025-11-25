25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ131758 -16.4 40410 ２. 日経Ｄインバ 19830 -27.86310 ３. 野村日経平均 14353 -37.5 50490 ４. 日経ベア２ 12038 -26.4 155.0