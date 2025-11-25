【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの佐久間大介が、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』に“色男組”のリーダー・切出 翔として出演することが決定。切出 翔のリーダービジュアルも公開された。 ■佐久間大介が演じるのは長髪で美形の“色男組”リーダー切出 翔 TVアニメ『ハイスクール！奇面組』は、全国フジテレビ系”ノイタミナ”にて2026年1月9日より毎週金