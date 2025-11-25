25日の日経平均株価は前週末比33.64円（0.07％）高の4万8659.52円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は770、値下がりは787、変わらずは51。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を204.56円押し上げ。次いでファストリ が95.46円、東エレク が92.25円、ＴＤＫ が22.56円、第一三共 が13.24円と続いた。 マイナス寄与度は340.94円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ＫＤＤＩ が20