ドイツの開発会社「Blue Backpack」が制作を手掛けた2Dアクションアドベンチャー『Constance』（PC（Steam））が、本日25日にリリースされた。【写真】絵筆を駆使したアクションがカッコいい『Constance』スクリーンショット本作は、“あるアーティストの受容と再生の物語”を描く。絵筆を使うアーティストであるコンスタンスは、ある日自らの精神世界に閉じ込められてしまう。美しくも崩壊しつつあるその世界の謎に迫りながら