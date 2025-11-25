ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 大谷翔平がWBC参戦表明 韓国では「超大型の悪材料だ」と報道も スポーツニュース・トピックス ワールド・ベースボール・クラシック 大谷翔平 スポニチアネックス 大谷翔平がWBC参戦表明 韓国では「超大型の悪材料だ」と報道も 2025年11月25日 15時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ドジャースの大谷翔平が現地時間24日、来春のWBCへの参戦を表明した 韓国メディアは「WBC2連覇に挑む日本は青信号」などと続々と反応 スポーツソウルは「韓国代表にとっては超大型の悪材料だ」と報じた 記事を読む おすすめ記事 森保ジャパン100戦目、完勝でボリビア撃破 ”揺るぎない”強さに韓国メディアも脱帽「序盤から日本の勢いは鋭かった」 2025年11月19日 6時10分 ＜サッカー＞「ひどすぎる」 拳でハイファイブする北朝鮮の選手…日本にPK戦で敗れる 2025年11月20日 9時38分 韓メディア報道「アジア最強・日本は４分で完璧に制圧」「韓国より１点多く！」両国が同時期に同じ相手と対戦、日韓の現状の差を浮き彫りにさせる報じ方も 2025年11月19日 15時58分 サッカー日本代表が心配だ 下降傾向にありながら取り巻くムードがポジティブな状況を含めて 2025年11月20日 6時55分