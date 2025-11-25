ソフトバンクの大山凌投手（２３）が２５日に福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、５００万円アップの年俸２０００万円でサインした。２年目の今季はプロ初の開幕一軍入りを果たし、２６試合に登板して１勝１敗、防御率２・３５。前半戦は中継ぎで存在感を放ったが、８月以降は一度も一軍登板がなく尻すぼみのシーズンに終わった。それだけに「来年は１年間一軍で活躍できるように」と３年目の飛躍を誓い、回またぎを含