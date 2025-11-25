シンガー・ソングライターさだまさし（73）が25日、都内で行われた第14回「岩谷時子賞」授賞式に出席した。同賞は音楽・演劇文化の向上や普及のために功労のあった人物・団体に栄誉を与えるため、10年に制定。第1回の辻井伸行をはじめ、松任谷由実、渡辺謙、坂東玉三郎らが受賞している。さだが、岩谷時子さんの名を初めて知ったのは中学2年の時だった。「加山雄三さんブームで初めて知った」。その加山に憧れて歌手を目指したが「