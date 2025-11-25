福山雅治（56）大泉洋（52）永瀬廉（26）が24日深夜放送のTBS系「映画『ラストマン』公開1カ月前記念！福山大泉永瀬と30分でドラマまるわかりSP」に出演。撮影現場の雰囲気を明かした。番組冒頭で、福山が「2025年のラストを飾るビッグニュース」、大泉が「福山さんが全盲のFBI捜査官、わたくし大泉がクールなバディを演じ話題となった日曜劇場『ラストマン』」、永瀬が「なんと12月に映画と完全新作スペシャルドラマとして帰って