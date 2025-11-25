歌舞伎俳優中村獅童（53）が25日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。次男の中村夏幹（5）に困らされていることを明かした。番組には長男の陽喜（7）と夏幹がVTR出演。次男の夏喜について「下の子が、何度言っても自分の奥さんだと思ってるんです」と妻を独占したがることに苦笑い。「何度も注意するんです。腕とかにチュッチュとかやってるから、やめてくれる？僕の奥さんだから。そろそろママ返し