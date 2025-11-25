元AKB48の前田敦子（34）が25日、都内で行われたLindt（リンツ）「シグネチャープラリネ」新商品発表会に出席した。創業180周年を迎えたスイスの老舗チョコレートブランドの、初のアルティザン・ショコラ。この日は2年かけて完成させたというミルクティー味のチョコレートなどを味わい、「大人のチョコレートですね。高級なのがよく分かる。ひとつひとつを味わいながら食べられるチョコレートですね」と笑顔を見せた。12月にはAKB4