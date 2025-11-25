女優の広瀬すず（27）が25日自身のインスタグラムを更新。冬にぴったりな“マフラーショット”を披露した。広瀬は「あったかく過ごしましょ@louisvuitton」とつづり、ハイブランド「ルイ・ヴィトン」の大判マフラーを巻いた“冬コーデ”をアップした。ハッシュタグには「LVFashion」などを添え、顔の周りを大きなマフラーでグルグル巻いたショットなども披露。この投稿にファンからは「かわいすぎます」「撃ち抜かれる美