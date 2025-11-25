ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手（21）が25日、みずほペイペイドームで契約更改に臨み、50万円アップの年俸850万円でサインした。3年目の今季はウエスタン・リーグで110試合に出場し、打率・259、5本塁打、44打点、30盗塁。1軍初出場も果たし大きな刺激を受けたシーズンとなった。来季はさらなる飛躍を目指す。「今まで見たことない景色をたくさん見たいです」。球団の期待は大きい。持ち前のスピードを生かしたプレーで