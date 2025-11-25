「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」日清食品は、「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」を11月24日から発売する。「日清カレーメシ」シリーズは、カップにお湯を注ぎ、5分たったら“グルグル”とかき混ぜるだけで、濃厚な味わいのドロッとしたカレーを楽しめる商品。汁がないためゲームの合間にも食べやすい点が好評を博しており、2023年にはゲーマー向けの「日清ゲーミングカレ