Gi-FACTORYが、西日本最大級の野外グルメイベント「第2回 全肉祭 in 北九州」を福岡県北九州市の勝山公園大芝生広場で開催！畜産肉だけでなく、魚肉や果肉などあらゆる「肉」をテーマにした約70店舗・200メニュー以上の美食が集結する圧倒的なボリュームが最大の魅力です。 第2回 全肉祭 in 北九州 開催期間：2025年11月29日（土）〜11月30日（日）開催時間：10:00〜21:00会場：勝山公園大芝生広場（福岡県北九州