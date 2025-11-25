JR四国本社高松市浜ノ町 JR四国の10月の鉄道収入が2024年の同じ月を上回りました。 JR四国によりますと、普通収入と定期収入を合わせた10月の鉄道収入は34億8300万円で2024年の同じ月の102.9％になりました。 （JR四国／四之宮和幸 社長）「今までの瀬戸芸に比べてもJRのご利用がインバウンドの方も含めて増えたと思っています」 JR四国ではあなぶきアリーナ香川でのイベント開催や瀬戸内国際芸術祭が好調の要