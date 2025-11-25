円谷プロダクションは、現在放送中の『ウルトラマンオメガ』より、12月放送エピソード・場面写真を11月25日に解禁した。ソラトとコウセイ、アユムは「怪特隊」特務班として、班長・ウタ サユキの指揮のもと、日々怪獣の調査にあたっていた。第21話では、サユキ不在の最中、怪特隊本部からサユキのライバルを自称する雷音寺マコト(らいおんじ)が登場。謎のタケノコ怪獣の調査に向かうも、居丈高な雷音寺が現場の意見を全て退けてし