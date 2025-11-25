大分市佐賀関（さがのせき）の大規模火災について、大分県の佐藤樹一郎知事は２５日、自然災害で住宅被害を受けた住民らが支援金を受け取れるようになる「被災者生活再建支援法」を適用した。同法は地震や津波などの自然災害が対象だが、強風により火災が拡大したとして、国が自然災害と認めた。火災では、１４７棟を焼損した２０１６年の新潟県糸魚川市の大規模火災で同法が初めて適用され、今回が４例目。同支援法では、都