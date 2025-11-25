プロ野球・巨人は25日、2026年の春季キャンプ日程を発表しました。1軍キャンプは2月1日から3月1日まで。前半12日までの宮崎キャンプはひなたサンマリンスタジアムなどで行われ、後半14日からの那覇キャンプは沖縄セルラースタジアム那覇などで実施されます。2軍は1軍と同じく2月1日から3月1日までの日程。宮崎・ひなたひむかスタジアムなどで実施され、キャンプ終了後の3月2日からはWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)強化試